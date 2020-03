Il Ponte del Sorriso dona tute protettive al personale sanitario

Il Ponte del Sorriso ha lanciato una campagna raccolta fondi “SALVIAMO CHI SALVA”, con il preciso scopo di donare, in accordo con l’ASST Settelaghi, materiale di protezione per gli operatori sanitari e per tutti coloro che sono impegnati in prima linea con i malati di Coronavirus. Grazie alle molte donazioni arrivate, sono già state consegnate ben 620 tute monouso a rischio biologico, estremamente importanti per proteggere chi entra in contatto con questa contagiosa malattia.

La fornitura è destinata in particolare all’Ospedale di Cuasso, che la Regione Lombardia ha individuato quale centro di cura per il COVID19, una struttura che è stata velocemente riadattata e che sta già accogliendo i pazienti. Si è reso necessario far fronte a questa emergenza in quanto il virus corre, purtroppo, più veloce del materiale a disposizione. Il Ponte del Sorriso si è reso quindi disponibile a reperire immediatamente il materiale, contattando piccoli fornitori. Il fabbisogno, però, è di grandi quantità e Il Ponte del Sorriso conta sulla generosità per riuscire a salvare chi salva.

L’ASST Settelaghi ha ritenuto di accettare la donazione proposta in quanto utile alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Si coglie l’occasione per ringraziare vivamente tutti coloro che hanno consentito l’acquisto dei dispositivi donati.