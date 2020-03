Precauzioni anti Covid, fuori dalla macelleria anche un lavandino

Lavarsi spesso le mani è una delle precauzioni più importanti per contrastare la diffusione del Coronavirus. Un piccolo gesto che, se fatto con attenzione, può fare la differenza.

Sono molte le attività – quelle legate al settore alimentare e ai beni di prima necessità – che si stanno attrezzando per cercare di rendere più sicuri i loro negozi in queste giornate.

File distanziate, gel disinfettante, salviettine disinfettanti, guanti, mascherine, sono solo alcune delle precauzioni che è possibile osservare negli esercizi aperti al pubblico.

Da questa mattina, ad Angera, fuori dalla porta della Bottega della Carne di Stefano Limuti, è stato installato anche un piccolo lavandino a pedale. «Nel rispetto delle norme in vigore – scrive su Facebook il titolare – per la tutela nostra e dei clienti ho messo a disposizione una postazione fuori della Bottega per potersi lavare ed cercare di contrastare il Covid-19».