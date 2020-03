Preghiere e messe quotidiane: Radio Missione mantiene il palinsesto

«In un’emergenza come quella che stiamo vivendo – così inedita e grave, ma anche così simile, in fondo, a tante situazioni passate in cui il genere umano è stato messo alla prova nella sua capacità di adattamento, sopportazione e reazione – la radio può essere uno strumento formidabile».

A scrivere è Padre Gianni Terruzzi, anima – da molti anni – di Radio Missione Francescana, l’emittente varesina di stampo cattolico che ha garantito la copertura del proprio palinsesto anche in occasione dell’emergenza legata al coronavirus.

«RMF è e sarà sempre sul pezzo come e più di prima» spiega padre Gianni nel presentare il piano di trasmissioni. La radio garantirà anzitutto la programmazione delle funzioni religiose che, come noto, sono state chiuse al pubblico dei fedeli: ogni giorno sarà quindi trasmessa la recita delle lodi delle 7,30 seguita dalla santa messa delle 8 del mattino; programma simile per il tardo pomeriggio con la messa delle 18 e i vespri successivi. Tutte le funzioni saranno disponibili in streaming sul sito ufficiale (QUI) e sul canale YouTube di Radio Missione Francescana.

Nel resto della giornata, saranno garantiti quattro radiogiornali quotidiani di respiro locale (ore 12.05, 17.05, 19.05 e 22.35), i radiogiornali nazionali, una serie di approfondimenti oltre agli spazi dedicati alla musica.