Progetto Italia, si avvicina l’ingresso di Astaldi nel maxi polo delle costruzioni

Marzo segna un momento importante per il mondo delle costruzioni e delle grandi opere made in Italy. Entro fine mese infatti i creditori di Astaldi sono chiamati ad approvare il piano che prevede il concordato preventivo in continuità dell’azienda romana e il successivo ingresso nel capitale da parte di Salini Impregilo che, con il nuovo marchio WeBuild, sta creando un maxi polo tutto italiano delle costruzioni.

L’operazione consentirà di proseguire le attività di Astaldi, messa in ginocchio da un difficile quadro macroeconomico, ma anche dalla dilatazione dei tempi di pagamento da parte degli enti pubblici, dal mancato incasso dei crediti maturati, e più in generale dallo stallo che ha colpito l’intero sistema delle infrastrutture nel nostro Paese. Così uno dei più importanti gruppi di costruzione del nostro Paese alla fine del 2018 è finito sull’orlo del fallimento.

Il piano industriale di rilancio passa attraverso Progetto Italia, un’azione che vede coinvolto il sistema-Paese che una volta tanto fa quadrato per non disperdere un patrimonio della collettività. Progetto Italia prevede di costruire attorno a Salini Impregilo – la più grande aziende italiana del settore e anche, purtroppo, l’unica finanziariamente sana – un polo delle costruzioni sotto il marchio WeBuild con solide basi finanziarie, un importante portafoglio ordini, ricche competenze professionali e dimensioni che consentano di operare su due fronti: da una parte sul mercato italiano, resistendo a quelle difficoltà strutturali e congiunturali che hanno appunto messo in ginocchio Astaldi; dall’altra sul mercato internazionale, dove potrà competere alla pari con i più grandi gruppi esteri, che sono tre/quattro volte più grandi.

Mentre il governo ha allo studio il metodo-Genova, quello che sta consentendo una rapida ricostruzione del ponte e che che potrebbe sbloccare cantieri in tutta Italia per ben 55 miliardi di euro, Progetto Italia ha già compiuto i primi importanti passi avanti. Salini Impregilo ha assorbito alcuni operatori in difficoltà e punta a ulteriori aggregazioni arrivando a superare di slancio i 10 miliardi di euro di giro d’affari. Per farlo, ha già realizzato un importante aumento di capitale (600 milioni di euro) che ha portato all’ingresso nell’azionariato delle principali istituzioni finanziarie del Paese: la Cassa depositi e prestiti, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm. Assieme controllano poco meno di un terzo del capitale e affiancano la famiglia Salini, che resta nel ruolo di azionista di maggioranza con una quota superiore al 40%.



Ai detentori di obbligazioni Astaldi, sottoscritte inizialmente da investitori istituzionali ma in un secondo momento cedute al pubblico retail, viene proposto di diventare azionisti di Astaldi, a fianco della stessa Salini che ne acquisirebbe il 65%. La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ha già avuto luce verde dai titolari del prestito UK da 140 milioni di euro. Ora sono chiamati a esprimersi i detentori del prestito obbligazionario Usa da 750 milioni, che si riunisce in seconda convocazione il 10 marzo e, eventualmente, in terza convocazione, il 24 marzo. Il voto potrebbe essere contrario ma in ogni caso il via libera appare scontato: il 26 marzo infatti si terrà l’assemblea di tutti i creditori, di cui gli obbligazionisti rappresentano solo una parte minoritaria: le banche detengono il 56% del debito, a cui si aggiunge il 4% degli obbligazionisti che hanno già votato a favore.

L’operazione prevista nell’ambito di Progetto Italia consentirebbe di salvaguardare le attività industriali, vale a dire tenere in vita i numerosi e importanti cantieri su cui Astaldi resta impegnato, come ad esempio la linea 4 della Metropolitana milanese, salvaguardando l’avviamento della società e permettendo ai creditori, dopo un aumento di capitale di 225 milioni di euro, di diventare azionisti della nuova Astaldi e di beneficiare in futuro della eventuale cessione di alcune attività del gruppo.

In caso contrario, si prospettano due diversi scenari dall’esito a dir poco incerto. Da un lato l’amministrazione straordinaria, con una gestione affidata ai commissari, che rischia di rallentare fortemente l’operatività dell’azienda, con effetti negativi sugli appalti già in essere e sulla prosecuzione delle commesse. Oppure il fallimento, che cancellerebbe definitivamente il nome di una delle più conosciute aziende italiane nel settore dei grandi lavori.