ProteggiChiTiSoccorre, la raccolta fondi per Sos Malnate

In questi giorni particolari i volontari di Sos Malnate stanno facendo tutto il possibile per garantire non solo i servizi di trasporto di emergenza ma anche i servizi programmati con ambulanze e mezzi speciali. Sono vicini alle persone malate ma in condizioni del tutto straordinarie.

«Non possiamo permetterci di fermarci – commentano dalla Onlus malnatese -, salvare una vita non può aspettare».

Per continuare a garantire la normale attività di aiuto alle persone, Sos Malnate ha attivato una raccolta fondi per far fronte ai costi per i DPI “Dispositivi di Protezione Individuale” per tutti i volontari e gli operatori.

C’è un bisogno urgente di questi dispositivi e il costo totale di acquisto è al momento quantificato in € 3.000. Tutte le donazioni raccolte serviranno per acquistare:

Mascherine, occhiali e guanti monouso

Camici

Termometri a raggi infrarossi

Spray igienizzanti

Prodotti per disinfettare gli automezzi, le divise e la Sede

«L’emergenza continua – spiegano da Sos Malnate – e abbiamo il dovere di proteggere i volontari e le persone a cui portiamo soccorso, ma non possiamo farcela da soli. Ecco perché abbiamo attivato questa raccolta fondi e chiediamo a tutti una DONAZIONE, anche piccola, per sostenere le spese più urgenti per proteggere i nostri volontari e continuare a portare soccorso a chi chiede aiuto».

Per donare:

BONIFICO BANCARIO

IBAN IT 42 J 03111 50410 000000003008 – UBI Banca – Filiale di Malnate intestato a SOS Malnate Onlus

CAUSALE “donazione Emergenza COVID-19”

PAYPAL

CON CONTO CORRENTE POSTALE

n. 13117213 Intestato a SOS Malnate Onlus

CAUSALE “donazione Emergenza COVID-19”

Tutti i fondi raccolti servono per acquistare i dispositivi di protezione individuale per tutti i nostri operatori. Per ulteriori informazioni contattaci al numero 0332.428.555. o via email info@sosmalnate.it Ricordatevi di conservare la ricevuta del versamento: è detraibile dalla dichiarazione dei redditi per il 35%.