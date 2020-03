Pulizia accurata con acqua per le vie: non servono disinfettanti

Operazione di pulizia delle strade del comune di Luvinate.

Lance a getto e spazzatrici al lavoro per una pulizia accurata : inizia domani mattina il potenziamento richiesto dal Comune (che non è da intendersi come sanificazione, ipotesi al momento esclusa da ATS e Regione Lombardia).

Per necessità di pianificare gli interventi del gestore (su tutti i 32 comuni della convenzione rifiuti ) verrà data la priorità al centro del paese e alle vie principali; in seguito si procederà nelle vie più laterali.

Nel caso di cambio di indicazioni da ATS/Regione il servizio potrà essere effettuato anche con l’utilizzo di prodotti disinfettanti Si chiede di non lasciare le macchine in strada