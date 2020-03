Pulizia straordinaria in città e raccolta rifiuti regolare: “Ma non chiamatela sanificazione”

Lance a getto e spazzatrici al lavoro in tutta la città per una pulizia accurata di Varese: prosegue anche nella serata di martedì 17 il potenziamento richiesto dal Comune di Varese sulle strade della città e non solo. Verranno infatti pulite con cura anche piazze, fermate del bus, aree di fronte ad uffici pubblici, ospedali e chiese.

«Anche per questo intervento, come per molti altri, ci stiamo attendendo alle indicazioni che ci arrivano dall’Ats – spiega l’assessore Dino De Simone – Non si tratta di sanificazione come molti a sproposito invocano ma misure ordinarie di pulizia coerentemente a quanto sempre fatto, e con un potenziamento in queste settimane, come prevedono le indicazioni delle autorità sanitarie. Abbiamo però deciso di concentrare in questi giorni le operazioni di lavaggio e pulizia strade anche perché essendoci poca gente in giro riusciamo ad eseguire operazioni più accurate».

Ats Insubria infatti ha ribadito ai sindaci che ne hanno fatto richiesta

«Si informa che nulla è pervenuto sull’argomento, nè da parte degli Organismi Statali né da “parte della Regione Lombardia e che, al momento. non sussiste alcuna indicazione igienico­-sanitaria a che ciò venga messo in atto. Resta salva, naturalmente, la prassi della consueta pulizia delle strade che viene normalmente eseguita e che potrà essere (se possibile) utilmente incrementata nella frequenza di esecuzione».

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FUNZIONE COME SEMPRE, CENTRO MULTIRACCOLTA CHIUSO

Prosegue senza variazioni il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati. I cambiamenti invece riguardano il centro di raccolta di via Ecologia.

Da giovedì 19 marzo 2020 i cittadini potranno accedervi solo su prenotazione e solo per conferimenti che abbiano carattere di assoluta urgenza.

Questo per consentire di regolare gli accessi senza creare assembramenti. In caso di conferimento con prenotazione sarà comunque necessario dotarsi dell’autocertificazione ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Gli orari di apertura del centro sono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. Le eventuali prenotazioni che dovranno essere solo per conferimenti a carattere di urgenza, potranno essere richieste da mercoledì 18 marzo 2020 al numero verde 800 966 186, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 ed al sabato dalle 8.00 alle 12.00.