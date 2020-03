Una raccolta fondi per i bambini ammalati o che si ritrovano soli per il Covid-19

Una struttura per i bambini ammalati di Covid-19 o figli di ammalati, per non lasciarli soli. L’iniziativa, su Milano, è della ong Terre des hommes e di Fondazione Geronimo Stilton, che lanciano anche una raccolta fondi per dare continuità al progetto

«A Milano, in via Zumbini 6, insieme ad altre realtà milanesi abbiamo trasformato una residenza in un luogo di accoglienza proprio per questi bambini. Ci sono tablet per aiutarli a seguire le lezioni. Mascherine e lenzuola sempre pulite. Educatori professionali sempre disponibili e assistenza medica continua».

(nella foto: disegni di bambini sul tema Coronavirus, a Cislago)

«Ma c’è un’altra urgenza molto forte di cui ci stiamo prendendo cura. Ci è stata comunicata i medici dell’ Ospedale dei Bambini Buzzi. Nelle ultime ore l’ospedale dove sono nati e sono stati curati tanti bambini a Milano, si è trasformata in una terapia intensiva. Ci sono bambini malati, di cui nessuno parla. Ma anche tanti adulti. I medici ci hanno detto che servono urgentemente laringoscopi, fibroscopi e broncoscopi».

Si può collaborare donando sul sito di Rete del Dono, qui.