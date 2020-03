Raccolta fondi per sostenere gli ospedali della Sette Laghi

RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELL’ASST SETTE LAGHI

«La nostra ASST è impegnata a combattere contro questa nuova infezione. Lo è fin dall’inizio, quando ha accolto i pazienti covid-positivi provenienti dalle zone più colpite della Lombardia che ci sono stati affidati.

Al contempo, la nostra ASST si sta prendendo cura di tutti i pazienti che hanno altre esigenze di salute urgenti o comunque non differibili. E anche in questo caso, non si tratta solo dei pazienti del nostro territorio: siamo stati riconosciuti, infatti, come Hub, cioè come centro di riferimento regionale, per la neurochirurgia, per la cardiologia interventistica e per la gestione dei traumi maggiori.

Non un sfida, quindi, ma tante. Un compito arduo, che, proprio per questo, ci è stato affidato. Perché noi ce la possiamo fare. E ce la stiamo facendo, grazie innanzitutto ai nostri medici, infermieri, OSS, tecnici, e grazie anche a tutti coloro che, dietro le quinte, fanno funzionare questa gigantesca, straordinaria macchina.

Sono novecento anni che offriamo cura e assistenza a chi ne ha bisogno e non ci fermeremo certo ora. Perché, come sempre in questi novecento anni, sappiamo di non essere soli. Grazie per avercelo ricordato in questi giorni difficili: ci avete rivolto parole e gesti di apprezzamento che – dobbiamo ammetterlo – ci hanno commosso. In tanti, poi, ci avete chiesto come sostenerci. Ecco qui sotto come fare.

Restate con noi: tutto questo ci ha dato la carica e ora siamo ancora più determinati a continuare a dare il massimo.

Noi ci siamo. E ce la faremo.

Perché sappiamo che voi siete con noi!»

Chi vuole sostenere gli ospedali, anche con un piccolo contributo, in questa situazione di emergenza, può aiutarci facendo un bonifico intestato a:

ASST Sette Laghi

Iban IT75 O030 6910 8101 0000 0046 111

Bic BCITITMMXXX (se richiesto)

Nella causale va indicata la dicitura “Donazione Covid-19”