Raddoppiati i posti di terapia intensiva all’Asst Rhodense

(foto di repertorio)

Raddoppiati i posti nella terapia intensiva dell’asse Rhodense: « Grazie alla disponibilità e grande professionalità di operatori sanitari e tecnici – scrive la direzione dell’azienda ospedaliera di Garbagnate – in questi giorni difficili ed impegnativi siamo riusciti a raddoppiare la capacità di accoglienza delle terapie intensive e dei posti per pazienti ventilati. Con uguale impegno l’area medica e naturalmente l’area di accoglienza dei pazienti in pronto soccorso è stata riorganizzata per far fronte in sicurezza a tutti. Grande impegno da parte di medici, infermieri e personale di assistenza impegnati in prima linea, nelle aree critiche e di assistenza internistica, in entrambi gli ospedali e di tutti gli specialisti che stanno fornendo un prezioso supporto».