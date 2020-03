Restoacasa tra libri e serie Tv

Il fine settimana è #iorestoacasa, ma non è detto che bisogna annoiarsi. Ecco quindi qualche idea per passare queste giornate, alla scoperta di un buon film, di un libro o di una serie tv che ci faccia compagnia. Per i più piccoli le occasioni di intrattenimento non mancano, tra lavoretti con carta e forbice e spettacoli e letture di fiabe trasmessi in diretta Facebook. Cosa fare dunque?

VIDEOCHIAMAMI

Il primo consiglio è quello di “prendere un caffè” con le amiche, ovviamente virtuale. Volete sapere come fare? Ecco qui un utile GUIDA per fare videochiamate online o per vedere i vostri amici.

5 LIBRI DA LEGGERE consigliati dalla redazione di VareseNews

“Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas Jonasson – Voi non lo sapete ma tutto quello che è successo nel ‘900 ha avuto come causa o come soluzione una sola persona: Allan Karlsson. Un nonnino svedese che per i suoi 100 anni decide di fuggire dalla casa di riposo in cui vive. Inizia così una grande e incredibile avventura nel corso della quale Allan vi racconterà anche tutta la sua vita, riscrivendo la storia raccontata nei libri. Un libro che vi farà piangere….dal ridere (consigliato da Marco Corso).

“Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” di Luis Sepulveda – In un momento in cui la realtà ci impone di stare chiusi in casa, costretti a imparare un nuovo modo di gestire il tempo, si potrebbe farsi ispirare da Luis Sepulveda e il suo “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, dedicato a tutte quelle persone che non amano leggere e che invece potrebbero scoprire un nuovo modo di vivere e regalarsi emozioni, aprendo un libro.. Come quel vecchio narrato dallo scrittore cileno che imparando a leggere iniziò a vagare con la fantasia, fluttuando ovunque dalla sua capanna nella jungla (consigliato da Santina Buscemi)

L’ussaro sul tetto di Jean Giono – Provenza, 1831: il cavaliere Angelo Pardi, in fuga dal Piemonte dove è ricercato per aver ucciso una spia austriaca, attraversa la Provenza funestata dal colera. Mentre fugge sui tetti di Manosque, inseguito da una folla che lo accusa di essere untore, Angelo incontra una giovane donna, bella e disperata. Duelli, imboscate e i paesaggi del Midi francese condurranno fino al luogo che incarna la salvezza (consigliato da Roberto Morandi).

Non ci salveranno i Melograni di Maristella Lippolis – Un libro che ci porta nel 1991 su un’isola della Dalmazia, a pochi mesi dallo scoppio della guerra nei Balcani. La protagonista si trova in un’isola alla ricerca di se stessa, ma presto si renderà conto che la tranquillità di quel luogo sta cambiando. Una storia profonda, sullo sfondo di una guerra fratricida alle porte dell’Europa che porta a riflettere anche sui nazionalismi di oggi (consigliato da Adelia Brigo).

Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri – Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare. E rivoluzionarie. Sono le dieci donne raccontate in questo libro e battezzate da una madrina d’eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica. Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Bronte, Moira Orfei, Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha Hadid. Le trovate anche in podcast (consigliato da Adelia Brigo).

LE SERIE TV DA NON PERDERE SU AMAZON PRIME

Una selezione di proposte dalla piattaforma televisiva di Amazon per affrontare questi giorni in cui si è costretti a rimanere a casa – QUI I SUGGERIMENTI consigliati da Manuel Sgarella

TV RAYPLAY

RaiPlay tra presente e passato, cosa vedere in questi giorni . Uno sguardo ai contenuti della piattaforma online di Mamma Rai visibile a tutti, dove è possibile trovare delle vere e proprie particolarità della televisione – Le info

In particolare vi segnaliamo:

Senza nessuna pietà

Con Pierfrancesco Favino

Trama: Mimmo fa il capomastro ma è costretto dallo zio strozzino a recuperare crediti. Un giorno conosce una giovane escort

Il sapore del successo

con Bradley Cooper

Trama: Lo chef Adam Jones ha chiuso con la droga e riunisce la sua vecchia squadra per puntare alle tre stelle Michelin

Lo chiamavano Jeeg Robot

Con Claudio Santamaria

Una caduta nel Tevere trasforma un ladruncolo in un supereroe innamorato pronto a sventare un diabolico piano criminale

MESSA ONLINE

Radio Missione Francescana garantirà la programmazione delle funzioni religiose che, come noto, sono state chiuse al pubblico dei fedeli: ogni giorno sarà quindi trasmessa la recita delle lodi delle 7,30 seguita dalla santa messa delle 8 del mattino; programma simile per il tardo pomeriggio con la messa delle 18 e i vespri successivi. Tutte le funzioni saranno disponibili in streaming sul sito ufficiale (QUI) e sul canale YouTube di Radio Missione Francescana. – Le info

IL LAGO IN TV

Dai film cult ai programmi dedicati al turismo, dai documentari storici a quelli sulla natura. Il Lago Maggiore è protagonista e scenario di una serie di trasmissioni e lungometraggi che è possibile rivedere online su alcune delle principali piattaforme, gratuite e non. In questi giorni in casa, per chi lo desidera e non può uscire, è possibile tornare ad ammirare il Verbano dallo schermo della tv o del computer. – Le info

#IOCANTODACASA

I Greensleeves Gospel Choir di Varese vi propongono un bel video dove cantare tutti insieme “I smile”. Lo trovate qui su Youtube

CORSO DI FOTOGRAFIA

Simone Raso, fotografo che collabora da anni anche con VareseNews, sarà online dalle ore 14 di sabato 14 con il suo seminario “Non scatto fotografie, racconto storie”, basato su una lunga esperienza di reportage di viaggio e lavori con le Onlus. – Tutte le info

CONCERTI DA NON PERDERE

Queen a Wembley 1986



Genesis a Wembley 1987

Pink Floyd Live a Venezia 1989

Peter Gabriel Secret world live 1994

Elton Jhon Live in London, UK at the “Royal Opera House”, December 1, 2002

Claudio Baglioni Tutto in un abbraccio a Roma 2003

Vasco Lve a San Siro 2003

Ligabue Campovolo 2005

Dalla e De Gregori Concertone 1 maggio 2011

Lorenzo Jovanotti nei palasport 2016