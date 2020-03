Rinviati gli appuntamenti al liceo Pascal

Data la più recente ordinanza sull’emergenza epidemiologica COVID-19, gli eventi in programma al liceo scientifico Blaise Pascal per il 6 e 7 marzo (“Sono forse io il custode di mio fratello?” e “Una testimonianza dal Medio Oriente”) sono rinviati a data da destinarsi. Vi avviseremo non appena saranno riprogrammati.