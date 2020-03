Ruba scarpe nel centro commerciale, a casa trovano un bazar

Ruba un paio di scarpe firmate in un negozio delle Corti e fugge; i poliziotti lo rintracciano e in casa trovano merce rubata di ogni genere.

La richiesta di intervento è arrivata da parte della responsabile del negozio “Scarpe&Scarpe”, che si trova all’interno del centro commerciale “Le Corti”: un uomo, poco prima, era fuggito dal negozio, portando con sé un paio di scarpe griffate e probabilmente altra merce occultata sotto gli indumenti e che, nonostante il tentativo di inseguimento della titolare del negozio, era riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Giunti sul posto e raccolta una descrizione del possibile autore del furto, i poliziotti della Questura di Varese si sono messi immediatamente sulle sue tracce del ladro riuscendo a rintracciarlo poco dopo nei pressi della sua abitazione, con indosso proprio le scarpe appena rubate. Ma i guai per l’uomo non finivano qui.

Gli Agenti della Questura, infatti, per rintracciare altra refurtiva appena rubata, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un piccolo appartamento, all’interno del quale i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio bazar di merce di dubbia provenienza.

Numerosi gli oggetti sequestrati, molti dei quali con ancora affisso il cartellino del prezzo e l’etichetta commerciale: capi di abbigliamento griffati, cinture, borselli e tracolle in pelle, un computer e un cellulare Iphone di ultima generazione, macchinette per il caffè e altra oggettistica ed elettronica di consumo, oltre a 8.500 euro in contanti, dei quali l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Gli investigatori stanno adesso cercando di risalire ai legittimi proprietari degli oggetti sequestrati, il cui valore, da una prima, approssimativa, stima ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. L’uomo, di origine albanese, dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e ricettazione. Un’altra importante attività dei Poliziotti di Quartiere della Questura di Varese, simbolo della “polizia di prossimità” .