Scelta e revoca di medico e pediatra e rinnovo delle esenzioni, ecco come fare per l’Asst sette laghi

L’Asst Sette Laghi informa che durante il periodo dell’emergenza Covid-19, lo sportello per Scelta e Revoca e Rinnovo esenzioni è online. Per scegliere il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta, così come per attivare o rinnovare le esenzioni per alcune patologie, non bisogna recarsi nella sede territoriale. E’ sufficiente inviare una mail al proprio distretto di afferenza seguendo le istruzioni dettagliate sul sito Internet aziendale a questo indirizzo: https://www.asst-settelaghi.it/scelta-medico

In sintesi:

PER LA SCELTA DEL MEDICO, l’utente deve trasmettere il modulo predisposto con un documento di riconoscimento. Per conoscere i medici disponibili è necessario inviare una mail di richiesta al distretto di competenza.

PER LA SCELTA DEL PEDIATRA (sia per la prima iscrizione dei neonati, sia per il cambio del pediatra) i genitori devono trasmettere il modulo predisposto con i documenti di riconoscimento. Per sapere i Pediatri disponibili devono inviare la mail di richiesta al distretto di competenza.

PER IL RILASCIO DELLE ESENZIONI PER PATOLOGIA, occorre inviare al Distretto di competenza il modulo predisposto in cui lo Specialista o il Medico di base indicano l’esenzione richiesta, insieme ad un documento di riconoscimento.

ATTENZIONE: dal modulo si evince quali sono le esenzioni per patologia che il medico può richiedere per il proprio assistito.