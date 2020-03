Scontro fra auto a Cuveglio, si sfascia l’impianto semaforico

Scontro fra due auto nella tarda serata di mercoledì 25 marzo a Cuveglio. Due auto si sono scontrate nei pressi di un incrocio in via Battaglia San Martino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 e nell’impatto è stato lesionato l’impianto semaforico. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con i sanitari per soccorrere un ferito. All’arrivo dei soccorritori uno dei conducenti non era presente.

Sul posto è stato soccorso un uomo di 32 anni, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, che è stato trasportato all’ospedale di Cittiglio per controlli in codice verde.