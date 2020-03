“Ho scoperto di avere un tumore. Pensate a noi che siamo costretti ad andare in ospedale”

Lettera segnalata dal sindaco di Casorate Sempione Dimitri Cassani

Sono una cittadina Casoratese, sono giovane, ho meno di 40 anni, mi è stato diagnosticato un tumore aggressivo appena la scorsa settimana,e in un batter d’occhio la mia vita è stata stravolta, vorrei fare appello al senso del dovere e all’umanità di tutti…essere un paziente oncologico al tempo del coronavirus è davvero rischioso, molto più del normale, oggi sono stata in ospedale, gli ospedali sono saturi, medici e infermieri sono esausti e stremati, i pazienti in attesa delle chemio devono aspettare fuori, seduti sulle scale…

Vedo ancora troppe persone in giro, troppe persone al bar, o in gruppo ai supermercati… Per l’amor del cielo fermatevi!!! È vero che voi siete sani ,ma vi supplico abbiate rispetto di chi sano non è…stanno saltando persino le visite oncologiche per il troppo lavoro degli ospedali…e a noi le cure e i referti servono, e servono subito…. potrebbe capitare a tutti, vi prego,pensate al prossimo…per noi che siamo più deboli fisicamente, ma abbiamo tutta l’intenzione di sconfiggere la malattia e restare con le nostre famiglie…

Vi prego…FERMATEVI! GRAZIE