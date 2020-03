Scuole chiuse, il sindaco pensa a provvedimenti per favorire le famiglie

Famiglie che hanno uno, o due figli magari entrambi alle elementari, o comunque che usufruiscono di servizi comunali.

Oltre ai tempi delle famiglie con figli in tenera età, che devono riorganizzare completamente gli orari di lavoro e di rientro per far quadrare il menage familiare esiste anche il problema delle rette di scuole e asili: i piccoli stanno a casa, non usufruiscono del servizio mensa – solitamente saldata con buoni pasti – ma nemmeno delle ore di lezione.

Il sindaco Marco Fazio ha su facebook pubblicato un annuncio che riguarda l’attenzione che l’amministrazione comunale vuole riservare alle famiglie.

«La prolungata sospensione delle attività didattiche sta incidendo in modo pesante anche sull’organizzazione delle famiglie, che non stanno usufruendo di alcuni servizi comunali», scrive Marco Fazio.

«Anticipiamo che tra le prossime misure in approvazione da parte della Giunta Comunale vi saranno provvedimenti in merito alla riduzione dei pagamenti previsti per asilo nido e servizio trasporto. Tali riduzioni verranno applicate in forma di conguaglio nelle fatture emesse successivamente».

Nel caso specifico di Germignaga il provvedimento non può riguardare la mensa scolastica (che viene saldata di volta in volta, a consumo di pasti) e la scuola materna (che in paese è paritaria)