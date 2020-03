Secondo caso positivo a Lavena Ponte Tresa: “Non è in situazione critica”

Secondo caso positivo nel comune di Lavena Ponte Tresa.

A comunicarlo è, nella serata del 19 marzo, il sindaco Massimo Mastromarino, che spiega : «Si tratta di un nostro concittadino, ricoverato presso l’ospedale di Circolo proveniente da quello di Luino dal 11 marzo 2020».

Il primo cittadino spiega che «Non presenta condizioni di salute critiche ed è pertanto solo in osservazione: l’ho sentito personalmente questa sera confermandomi lo stato di salute. Attraverso il Centro Operativo di Coordinamento ci siamo attivati per garantire a Lui e ai suoi familiari ogni forma di assistenza e di servizio».