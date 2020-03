Sedicenni fuori casa e frottole ai carabinieri, denunciati

Se ne stavano bellamente al parco a raccontarsela, e quando i carabinieri li hanno fermati uno dei due si è pure inventato una scusa per cercare di farli fessi, ma i militari non l’hanno bevuta e li hanno denunciati per inosservanza dell’articolo 650 del codice penale.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Azzate, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato con particolare riguardo al rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano 2 minori studenti, entrambi 16enni di comuni limitrofi, poiché ritenuti responsabili del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per un solo minore anche del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

In particolare, i militari dell’Arma intorno alle 18:00 di giovedì hanno proceduto al controllo dei due giovani, mentre sostavano a piedi nel centro della città di Azzate, sprovvisti di documenti di identità.

Nel corso degli accertamenti, i due 16enni non sono stati in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza ad Azzate.

Inoltre, all’atto dell’affidamento dei minori ai genitori, è emerso che uno dei due ragazzi ha prodotto ai Carabinieri un’autodichiarazione attestante false generalità.

I controlli verranno ripetuti nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni anche e con il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio.