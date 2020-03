Settant’anni, inaugura il ristorante: “Con la paura non si va da nessuna parte“

Un’altra storia tra coraggio imprenditoriale e valorizzazione della città dopo il racconto di Giorgio Petrucci, patron dell’hotel Internazionale che nonostante il calo di clientela ha deciso di rimanere aperto arriva dal centro storico di Luino.

Nel meraviglioso e colorato budello in acciottolato della città lacustre rappresentato dalla celebre Via Cavallotti ieri, giovedì 5 marzo ha aperto Bistro Cavallotti.

È un piccolo ristorante che segna una nuova gestione, quella di Fernando Mega, 70 anni a maggio, già titolare di altre due attività di ristorazione e bar, tra cui lo storico Al Cantinone.

«Sono oltre 50 anni che lavoro nel settore e una situazione così non mi era mai capitata. L’aver deciso comunque di aprire in un momento così delicato l’ho trovata una scelta giusta da fare, sia per i dipendenti sia per il centro storico», spiega Fernando con orgoglio fuori dalla sua attività in una giornata dove il sole ha dato una tregua alla pioggia delle ultime ore.

«Ho voluto dare un segnale perché con la paura non si va da nessuna parte. Certamente ci vuole attenzione e bisogna uniformarsi alle direttive, tanto che non ho fatto una vera inaugurazione ma opterò per delle degustazioni al tavolo».

«Non sono originario di Luino, ma è una città che mi ha dato molto e soprattutto la Via Cavallotti, che insieme alla mia compagna Elena con le sue attività, e agli altri tenaci commercianti stiamo cercando di farla vivere anche in questo difficile momento. E come dicono i giovani d’oggi #andiamoavanti», conclude l’imprenditore.