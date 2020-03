Settant’anni tra lavatrici e stiratrici, la lavanderia di Enrica Bogni è negozio storico

Tra le 19 premiate in provincia di Varese come attività storiche e di tradizione, insieme alle altre tre attività riconosciute a Busto Arsizio, rientra la Lavanderia Bogni Enrica in via Quintino Sella 9. Si tratta dell’attività di Enrica Bogni che già all’età di 14 anni collaborava nell’attività del padre, Mario Bogni, rendendosi utile tra la lavanderia, la stireria e la tintoria nata nel 1944.

Nel 1955, coadiuvata dal marito, decise di creare la ditta individuale “Bogni Enrica” come lavanderia a secco e tintoria, fino a che l’1 gennaio 1990 la ditta viene convertita in impresa familiare con il figlio Rolando Carnevali. La sede del negozio è sempre rimasta in via Quintino Sella 9, ma dal 1960, con l’acquisto del locale vicino, Enrica ha provveduto ad ampliare le vetrine, gli arredi e le attrezzature professionali; per avere più visibilità e spazio ha anche trasferito il laboratorio di corso Sempione 61 in via Varese 38 con l’acquisto di nuovi macchinari per il lavaggio a secco e ad acqua, lasciando, invece, l’attività di stireria nel retro dei negozi comunicanti.

Enrica, che domenica 8 marzo compirà 90 anni, aggiunge la targa di Regione Lombardia ai molteplici attestati ricevuti in una vita di lavoro: «Nel 1991 sono stata premiata dalla Camera di Commercio di Varese con il diploma di medaglia d’oro per anzianità aziendale; nel 1993 con la medaglia d’argento per meriti professionali e nel 1996 a Roma dalla Confartigianato per fedeltà al lavoro e progresso economico. Questo nuovo attestato mi servirà a ricordarmi tutto il lavoro di una vita, fatta di sacrifici per più di 70 anni. Mi ricorderà che siamo stati bravi nel rimanere a galla» ha affermato la titolare Enrica Bogni che insieme al figlio continua a portare avanti la sua “attività storica”.

