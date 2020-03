Si allunga la chiusura delle università, i corsi dell’Insubria arrivano online

Le nuove misure di contrasto del Coronavirus emanate dalla Presidenza del Consiglio hanno prolungato la sospensione delle lezioni frontali negli atenei fino al 3 aprile in tutta la Lombardia e in altre 14 province. L’Università degli studi dell’Insubria ha però confermato che tutti i suoi 37 corsi di laurea continueranno online.

Attraverso le piattaforme e-learning e Microsoft teams, tutti gli studenti dell’ateneo potranno seguire i corsi attraverso video-conferenze, lezioni registrate e materiali didattici scaricabili.

È inoltre confermata la seduta di laurea in infermieristica del 9 marzo, mentre le lauree in programma per metà marzo si svolgeranno in video conferenza. Per il personale tecnico-amministrativo saranno poi implementate dove possibile forme di smart-working.

«Stiamo vivendo – commenta il rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue – una situazione fino a qualche tempo fa inimmaginabile, ma sono certo che ciascuno di noi saprà dare il meglio di sé. Confido nelle grandi risorse della comunità accademica, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Invito gli studenti a far sentire la loro presenza almeno virtualmente, per tenere alto e vivo il confronto che ci manca in questi giorni difficili».