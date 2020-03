Si facciano i tamponi agli operatori delle Rsa che tornano al lavoro dopo la malattia. A chiederlo è il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd).

«Molti operatori delle Rsa lombarde stanno tornando al lavoro dopo un periodo di malattia con sintomi assimilabili al coronavirus, e questo senza essere stati sottoposti a tamponi e quindi senza la garanzia di essere negativi al virus. Non è accettabile. Sono già stati fatti troppi errori: sono state utilizzate le strutture per luoghi di degenza per malati convalescenti dal coronavirus, con un grave rischio di diffusione del contagio tra pazienti già di per se fragili e non sono stati fatti da subito i tamponi agli operatori delle strutture».

«A questo ora non si aggiunga l’errore di far tornare al lavoro operatori che potrebbero essere, anche se guariti, ancora contagiosi. A loro si facciano i tamponi prima del rientro nelle strutture».

Astuti ha commentato anche l’istituzione di una cabina di regia che riunisce Ats, protezione civile e rappresentanti del territorio,annunciata. «Noi- sottolinea Astuti- come Pd e i sindaci del varesotto, avevamo chiesto da tempo l’istituzione di un’unità di crisi che mettesse in atto tutte le azioni necessarie ad assistere i malati e contenere il contagio. Finalmente si è deciso di istituirla, seppure con settimane di ritardo. Ora diventi subito operativa e attui i protocolli sanitari necessari. Si è perso già fin troppo tempo. Ora è necessario fare in fretta.”