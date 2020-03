“Si parla poco degli italiani che vogliono tornare a casa”

Buongiorno.

Arrivata giovedì sera tardi a Varese, finalmente ritrovato mia figlia le due nipotine e il mio gatto, quassù al Sacro Monte, mi sono presa un giorno di riposo. Ora mi sto facendo i 15 giorni di quarantena ma vorrei comunicarvi qualche riflessione.

Mentre a Genova attendevamo il treno per Milano abbiamo incontrato altri che come noi stavano cercando di tornare a casa. È una cosa di cui qui si parla poco ma dovremmo pensare anche a chi per sua sfortuna si trova all’ estero e non riesce a tornare. La Farnesina in questo caso davvero aiutava poco. Ci sentivamo abbandonati ed abbiamo dovuto arrangiarci da soli. In particolare una signora che proveniva dall’Inghilterra. Ci ha parlato della situazione sanitaria di lassù. E di come, visto come si stava evolvendo la situazione, avesse deciso di rientrare, per lei che ha un buon lavoro lassù quasi una fuga.

Come lei altri, studenti, tutti arrivati il giorno prima a Parigi poi aereo fino a Nizza infine taxi e treno per Genova. Tutti felici di poter tornare in Italia. So che ve ne sono altri ancora all’estero e non so se tutti riusciranno a rientrare. Personalmente sono felice di essere a casa, soprattutto per la situazione sanitaria che qui è davvero tra le migliori e dovremmo tutti ringraziare chi si dedica a questa difficile opera con così tanto amore e dedizione. E sono convinta che se stiamo tutti uniti e decisi a rispettare le regole che ci chiedono i nostri governanti ce la faremo davvero. Non molliamo. Unisco qualche foto dal sacro Monte.