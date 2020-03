Slitta la riapertura delle scuole e si attendono indicazioni per la maturità

Scuole chiuse in Lombardia almeno fino a dopo Pasqua. La Regione ha già stabilito lo slittamento della ripresa delle lezioni, anche se è plausibile che la sospensioni delle lezioni in aula slitti fino al 3 maggio.



La decisione di Milano, presa insieme alla Regione Campania, indica scenari ancora del tutto incerti.

Sull’Esame di Stato sono attese le decisioni del Ministro Lucia Azzolina che pare orientata a mantenere la prova finale anche se in versione “light” con la commissione formata da soli membri interni e un presidente esterni ma pur sempre divisa su due prove scritte e l’orale.

Il ministro è atteso in Senato per il “question time” è potrà dare informazioni più precise.