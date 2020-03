Come smaltire i rifiuti al tempo del Coronavirus? Le risposte dell’Istituto Superiore di Sanità

Tra le categorie di lavoratori che in questi giorni di emergenza stanno continuando ad operare ci sono anche quelli del ciclo della raccolta dei rifiuti. Senza di loro le nostre città verrebbero rapidamente sommerse dalla spazzatura e quindi è bene sapere quali sono le procedure da seguire per lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre ulteriormente le possibilità di contagio.

L’Istituto Superiore di Sanità ha così diffuso un vademecum che spiega come procedere dividendo la popolazione in due grandi categorie: persone positive o in quarantena obbligatoria e persone con tampone negativo o nessun sospetto di positività.

Per il primo gruppo di soggetti la raccolta differenziata viene sospesa. Nello specifico le indicazioni dell’ISS sono queste:

Non differenziare più i rifiuti di casa tua.

Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmenteresistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.

Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Chi invece non è positivo al test o non è in quarantena