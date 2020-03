Sosteniamo i nostri ospedali: parte la raccolta fondi

«E’ il momento dalla mobilitazione delle cittadinanze, oltre che del rispetto intransigente delle regole d’emergenza».

Gli enormi sforzi a cui è sottoposta la sanità lombarda accendono i riflettori sul valore dei singoli ospedali, presidi indispensabili da tutelare e valorizzare.

La Fondazione Il Circolo della Bontà lancia quindi una raccolta fondi speciale in favore dell’Asst dei Sette Laghi, titolare dei sette presidi del circondario.

«Ogni centesimo che entrerà nella raccolta fondi – assicura il Presidente della Fondazione Gianni Spartà – sarà tracciato e monitorato nel suo percorso. In questo ci mettiamo la faccia e offriamo garanzie assolute avendo precisi accordi con la Direzione generale di Asst Sette Laghi. Mancano non solo mascherine, anche aiuti per ottimizzare l’accoglienza di pazienti colpiti dall’infezione. Daremo conto periodicamente dell’utilizzo delle somme che entreranno nel portafoglio della Fondazione e da lì usciranno sotto rigido controllo. In queste ore drammatiche, non tragiche, persone e aziende ci hanno contattato per chiederci che cosa potevano fare per aiutare la sanità pubblica in obiettive difficoltà a causa della farraginosità delle pratiche burocratiche e delle limitatezze di manovra. La nostra risposta è questa iniziativa che può essere sicuro punto di riferimento. Sono già attive le procedure per donare sui nostri siti e sui social. La comunicazione pro bono non fa danni, al contrario contribuisce a mandare subito a bersaglio messaggi utili».

Potete donare:

aderendo alla raccolta pubblica sulla pagina Facebook della Fondazione https://www.facebook.com/donate/638070773673122/

con Carta di credito o Paypall sul sito http://circolodellabonta.it/wp/dona-ora/

o con un Bonifico Bancario intestato a Fondazione il Circolo della Bontà Onlus IBAN IT68M0311110801000000004697