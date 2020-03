Spesa a casa, il sindaco allerta gli anziani: “Attenti alle truffe”

Come sempre c’è chi anche nell’emergenza, cerca di approfittare della situazione, spesso a danno dei più deboli.

Succede ad Induno Olona, dove dal 6 marzo il Comune ha attivato un servizio di spesa a domicilio per le persone anziane, per sostenerle in questo momento di emergenza. Il sindaco Marco Cavallin oggi ha dovuto intervenire con una comunicazione per mettere in allerta i cittadini.

«Mi arrivano diverse segnalazioni di persone che si presentano a domicilio dei cittadini dicendosi inviati dal Comune per il servizio “Spesa a casa” – scrive Cavallin – Voglio ribadire e avvertire nuovamente tutti che il servizio di “Spesa a casa” funziona su prenotazione, e il Comune non manda nessuno a suonare a casa dei cittadini».

Il servizio si attiva esclusivamente su richiesta telefonica del cittadino interessato chiamando in comune al n. 349/7566567 a cui, dalle 8 alle 10 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Risponderà un volontario che raccoglierà le richieste.

Inoltre gli incaricati alla consegna a domicilio sono ben riconoscibili perché indossano divisa della Protezione civile di Induno Olona e sono dotati di tesserino di riconoscimento nominale che porta la firma del sindaco.

Il sindaco chiede a tutti i cittadini di informare gli anziani e di pregarli di fare attenzione: «Spiace – conclude amaramente Cavallin – di dover constatare che c’è qualche miserabile delinquente che in simili momenti drammatici approfitta della buonafede dei più indifesi: vi chiedo di stare attenti e di passare parola».