Stamattina voli per riportare a casa centinaia di italiani

Le persone che si impegnano nella pagina Facebook di AeroportiLombardi.it monitorano sempre con attenzione i voli sopra i nostri aeroporti.

Stamattina scrivevano: “In questo momento ben 5 B737 e un B787 di Neos sono in volo per riportare a casa gli italiani in particolare vacanzieri di Costa e del gruppo Alpitour.

Operazione #tuttiacasa, un plauso agli equipaggi coinvolti e alla società”.

Il problema dio chi si trovava fuori dal Paese e intende rientrare resta delicato, ma gradualmente si stanno trovando soluzioni per tutti.