Strappa la figlia dalle braccia della madre, in manette padre ubriaco e violento

Va a prendere la figlia a casa della ex-compagna in evidente stato di ubriachezza ma la donna cerca di impedirglielo e lui non la prende affatto bene tra urla, minacce, insulti che attirano subito l’attenzione degli altri residenti nel condominio. Uno di loro interviene per tentare di calmare le acque ma il 35enne ubriaco se la prende con l’auto del malcapitato danneggiandola, con la figlia in braccio, strappata poco prima alla madre.

Nella serata di ieri (domenica), ad Olgiate Olona, i carabinieri della stazione di Castellanza hanno tratto in arresto per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale il 35enne, disoccupato. La pattuglia era intervenuta su richiesta di alcuni condomini di un complesso residenziale che ritenevano necessario intervento forze di polizia per le grida e le condotte violente da parte di un uomo all’interno del condominio. Dopo i primi accertamenti i militari hanno appurato che l’uomo – in evidente stato di ebbrezza alcolica – si era recato presso l’abitazione dell’ex-compagna, dove risiede anche la figlia minore.

Quando la donna ha intuito lo stato di alterazione dell’uomo, ha tentato di non affidargli la stessa figlia minore ma lo stesso la prendeva con forza strappandola dalle mani della madre. Allontanandosi dall’abitazione con la minore, ha anche danneggiato con calci e pugni la vettura di un condomino, intervenuto per tentare di placare gli animi.

I militari, mentre raccoglievano le testimonianze delle diverse persone coinvolte, hanno notato che l’uomo si aggirava ancora nelle adiacenze del condominio insieme alla minore. Subito hanno deciso di procedere al controllo e, nonostante un approccio particolarmente “conciliativo” – soprattutto in ragione della presenza della minore – l’uomo si è scagliato contro i carabinieri, urlando frasi gravemente oltraggiose e minacciose, rendendo inevitabile la sua immobilizzazione forzata. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Le vittime della follia dell’uomo hanno presentato denuncia presso la stazione di Castellanza (sia per le condotte maltrattanti nei confronti della ex compagna che per le minacce ed il danneggiamento al condomino intervenuto). L’uomo e’ stato denunciato in stato di libertà per i reati che sono stati commessi prima dell’intervento dei carabinieri mentre è scattato l’arresto per la resistenza a pubblico ufficiale.

Lo stesso soggetto risulta già indagato nell’ambito di procedimento penale pendente presso la procura della repubblica di Busto Arsizio per analoghi reati commessi ai danni della ex compagna.