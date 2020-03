Taglia il prato del tuo giardino senza fatica con il robot tagliaerba

Se in passato il taglio del prato era un’operazione faticosa che andava fatta con un tagliaerba e con l’ausilio di un operatore, oggi, grazie ai robot tagliaerba è possibile fare questo lavoro senza la minima fatica.

Avrai notato anche all’interno di molti giardini la presenza di piccoli robot che tagliano l’erba da soli, silenziosi, precisi, in grado di fare un lavoro ottimale ottenendo un manto erboso perfetto e della stessa altezza.

Ebbene, queste macchine riescono a lavorare anche su terreni sconnessi con pendenze al 45%, in presenza di varchi, corridoi e ostacoli come cancelli e aiuole.

Dalla loro parte c’è la tecnologia, alcuni modelli di robot tagliaerba come worx landroid , permettono il controllo da remoto sfruttando la connessione Wi-Fi e le app dedicate, altri, hanno un sistema di GPS integrato, mentre i modelli più evoluti permettono la creazione autonoma della mappa del giardino.

Come funziona il robot tagliaerba

Il sistema del robot è composto da una stazione di ricarica che serve al robot per ricaricare le batterie, questa può essere posizionata in qualunque punto del giardino.

Il robot tagliaerba viene programmato e poi inizia a svolgere il suo lavoro di taglio, per orientarsi durante il percorso segue tre segnali di ricezione, quelli dei cavi guida, quello del cavo esterno perimetrale e la stazione.

La sua installazione è molto semplice e può essere effettuata da chiunque. Come prima cosa bisogna accertarsi che sul prato del giardino non ci siano pietre, rami, giocattoli o qualsiasi altra cosa che potrebbe danneggiare il robot.

L’altezza del prato non dovrebbe essere più di 10 cm, in caso contrario, usare un tosaerba per acconciarla prima di procedere con l’installazione del robot tagliaerba.

Posizionare la stazione, se possibile, centralmente rispetto al giardino. È necessario proteggerla dai raggi solari diretti e dalle intemperie e bisogna collegarla a un impianto elettrico.

Posizionare il cavo perimetrale che servirà da confine ai movimenti del robot tagliaerba. Va posizionato intorno alle siepi e alle aiuole per permettergli di girarci intorno.

Il cavo guida viene usato dal robot tagliaerba per tornare alla stazione di ricarica quando la batteria è scarica. Va steso per tutta la lunghezza del giardino e collegato da una parte alla stazione, e dall’altra al cavo perimetrale, dalla parte opposta.

Prima di utilizzare il robot sarà necessario metterlo in carica: solitamente una ricarica completa della batteria avviene in un’ora e mezza, ma dipende dai vari modelli. Il consiglio è quello di verificare sempre queste caratteristiche in modo da capire se il modello di robot che si ha davanti offre l’autonomia desiderata.

Perché è utile il robot tagliaerba?

Il robot tagliaerba è utile per tagliare il prato del giardino anche quando non si ha tempo, permette di risparmiare fatica, di evitare di produrre inquinamento poiché non vengono emessi scarichi nell’aria, e consente di avere un risparmio economico nel tempo dovuto all’assenza di manutenzione.

Infatti, un robot tagliaerba, anche se ha un costo di acquisto più alto rispetto ai tagliaerba tradizionali, non ha bisogno di interventi se non la sostituzione della batteria al termine del suo ciclo di vita, il che permette di ammortizzare la spesa e avere un risparmio maggiore.