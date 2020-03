Tiziano da Marnate è campione di galateo in tv con “Cortesie per gli ospiti”

Intorno alle 21 di ieri sera molti cittadini della Valle Olona era collegata su RealTime, per gustarsi la puntata di “Cortesie per gli ospiti”. Ad attirare tanta attenzione, la partecipazione di un ragazzo di Nizzolina, Tiziano Zerlatini, che insieme alla collega Francesca ha sfidato una coppia di amiche milanesi a suon di piatti ben cucinati e galateo.

Tiziano ha saputo mostrare tutta la sua simpatia e ha strappato più di una volta il sorriso ai telespettatori, per le gag e le provocazioni con Francesca e la sua iniziale impacciataggine nell’apparecchiare la tavola (servizio poi eseguito ad hoc, come evidenziato durante lo show): dettagli che hanno conquistato il pubblico e anche i giudici, chiamati a valutare piatti e accoglienza ricevuta.

In tutta Nizzolina e Marnate l’apparizione televisiva di Tiziano ha davvero entusiasmato i suoi concittadini, al punto che il giorno dopo il concorrente ha solo parole di gratitudine per chi ha fatto il tifo per lui: «Non pensavo di suscitare tutto questo clamore e di ricevere tanto calore umano, davvero – confida con un leggero imbarazzo Tiziano – dopo l’articolo di VareseNews mi ha scritto tanta gente e altrettanta mi faceva i complimenti durante la messa in onda della trasmissione. Pazzesco, non avrei mai immaginato accadesse qualcosa del genere.. E se fossi andato a Sanremo cosa sarebbe successo allora?! Grazie, grazie davvero a tutti per il tifo».