Totò Badini era la vecchia vestale della Brughiera

Maria Ludovica Badini è stata considerata da sempre un simbolo della Brughiera. Il perno di un mondo che ruotava intorno alla bella società e ai cavalli. Classe 1926, la figura della vulcanica Totò – così amavano chiamarla gli amici – è ricordata dalla scrittrice Annalina Molteni autrice di “Falsa Staffa” (Equitare) libro che di quel mondo ci ha aperto le porte. (nella foto Totò Badini mentre salta una staccionata, 1957)

Cara Totò,

ho cercato di scriverti nello spazio a te riservato su Varesenews, sotto il tuo necrologio, ma per tre volte sono stata stoppata. Mi sembrava di non aver detto nulla e già avevo raggiunto i 200 caratteri consentiti. Eppure, avevo scelto di essere sintetica e di ricordare soltanto il giorno in cui mi hai detto che da giovane chiedevi al destino di consentirti di diventare una “vecchia signora”.

Sei stata esaudita e per molti anni sei stata la “vecchia vestale” della brughiera, custode di immagini e racconti e pettegolezzi di un mondo perduto e ormai mitico. Come non essertene grata?

Ma il destino ti ha riservato purtroppo un’ultima beffa, sulla quale sono convinta che avresti ironizzato e sorriso, magari con una battuta al vetriolo: l’emergenza di questi giorni plumbei non consente un funerale. E tu l’avresti apprezzato, un funerale un po’ mondano, ma accompagnato dalla commozione mesta di chi ti ha conosciuta e che, come me, pensa che la brughiera senza di te non sarà più la stessa.