Tra Sesto e Vergiate gli “all you can eat” continuano a lavorare

“È tempura di riaprire” sdrammatizza con ironia, il Sushi Zero di Sesto Calende dalla sua pagina Facebook. La catena aveva chiuso i suoi ristoranti il 26 febbraio per precauzione, ma da giovedì 5 marzo i suoi dipendenti sono ritornati al lavoro in tutte le sedi a eccezione di quella di Buguggiate, dove sono incorso dei lavori di rinnovamento.

Sul versante lombardo del Sempione il lavoro continua per ristoranti e negozi cinesi. Poche le attività chiuse tra Vergiate e Sesto Calende. Alcune hanno già riaperto, mentre qualche titolare preferisce ritornare in Cina.

Molti hanno continuato con il loro lavoro, alcuni hanno preferito chiudere, mentre altri dopo una pausa di precauzione sono pronti a ripartire. Per i negozi e i ristoranti gestiti da cinesi lungo il Sempione tra Vergiate e Sesto Calende il lavoro non si è fermato nonostante tutto.

Per il ristorante Zen di Sesto Calende, l’emergenza Coronavirus e le misure adottate dalle autorità per rallentare il contagio non hanno provocato effetti negativi particolari.

«Il ristorante non è mai stato chiuso – raccontano i dipendenti – a causa del virus. Abbiamo notato un leggero calo di clienti solamente nei primi giorni dell’emergenza, dopodiché tutto è ritornato alla normalità».

Anche i negozi che tra Vergiate e Sesto Calende si affacciano sul Sempione continuano la loro attività. I dipendenti però preferiscono parlare della situazione con cautela, e alcuni dei titolari per il momento hanno preferito ritornare in Cina. Per i ristoranti Wen e Alba d’Oriente di Vergiate, invece, si dovrà ancora aspettare. Le due attività infatti sono ancora chiuse fino a data da destinarsi.