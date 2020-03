Trasporto pubblico ridotto e mezzi sanificati: “Ma si può fare ancora di più”

Trasporto pubblico ridotto a Varese e mezzi quotidianamente sanificati: è l’accordo preso tra l’agenzia di Trasporto Pubblico, Autolinee Varesine e il comune di Varese.

«Con l’agenzia del trasporto pubblico e Autolinee varesine abbiamo concordato l’entrata in vigore a partire da ieri dell’orario ridotto estivo – afferma l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – In queste ore però abbiamo chiesto a Regione anche la possibilità di estendere ancora di più le limitazioni del servizio di trasporto pubblico fino al termine dell’emergenza sanitaria. Questo per evitare ogni possibile contagio a bordo dei nostri bus, che ci tengo a precisare ogni sera in questi giorni vengono quotidianamente sanificati e igienizzati per tutelare la salute dei passeggeri e degli autisti. È assolutamente urgente però pensare da subito misure che vadano incontro a tutto il settore, anche in vista della prossima scadenza contrattuale di giugno. Sono troppi anni che si susseguono proroghe che non consentono al settore di fare adeguati investimenti e garantire una prospettiva adeguata ai lavoratori impegnati nel settore. Il trasporto pubblico rappresenta un settore strategico per la regione e pertanto bisogna dare certezze e prospettive».

Anche il sindaco è intervenuto sulla questione: «Abbiamo chiesto alla Regione – spiega Davide Galimberti – di mettere in campo un piano di tutela per un settore che da lavoro a tantissime persone che ogni giorno svolgono un servizio essenziale per la popolazione come quello della mobilità pubblica. In attesa dell’avvio delle gare che richiederanno non meno di due anni per il completo espletamento, stante anche la grave crisi che stiamo vivendo, sarebbe opportuno che ogni agenzia del Tpl, con l’autorizzazione della Regione, concedesse una proroga di almeno un biennio e comunque fino a che non sarà aggiudicato il servizio».