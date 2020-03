Tredicino, l’amministrazione valuta la riapertura

Nei giorni scorsi il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli aveva avviato le procedure di annullamento della tradizionale manifestazione patronale, a causa dell’attuale stato di propagazione del “Coronavirus”.

La comunicazione, avvenuta attraverso la pagina personale facebook del primo cittadino aronese, era stata una scelta inevitabile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIS-19.

A seguito del decreto legge 29 febbraio 2020 del presidente del consiglio nella regione Piemonte, è previsto un graduale ritorno alla normalità con la riapertura lunedì 2 marzo di musei, impianti sportivi, mostre e cinema.

Ripartono anche le manifestazioni mantenendo però una serie di indicazioni per lo svolgimento al fine di evitare assemblamenti. Per questo l’amministrazione comunale, dopo una prima riunione venerdì, sta valutando l’eventuale possibilità di svolgere i festeggiamenti del Tredicinio con uno slittamento della decorrenza e con accortezze come da chiarificazione della regione Piemonte.