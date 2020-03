Il tribunale si ferma, stop alle udienze fino al 22 marzo

Si comunica che, ai sensi dell’art.1 comma 1 del Decreto Legge n.11 del 08/03/2020, tutte le udienze civili e penali fissate fino dal 09 al 22 marzo 2020 sono rinviate, e che dunque anche gli eventuali testimoni, consulenti e periti non devono comparire, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo D.L.

I Giudici disporranno con proprio provvedimento, fuori udienza, il rinvio che sara comunicato alte parti tramite PCT per it settore civile o SNT per it settore penale.

Gli avvocati che, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettera g) numero 2 del D.L.11 /2020, intendano espressamente richiedere la trattazione in udienza del procedimento, sono invitati a inoltrare comunicazione telematica via PEC a dibattimento.penale.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it entro le 24 ore antecedenti la fissazione dell’udienza.