Tutte le indicazioni sui servizi comunali in provincia nella “Zona Rossa” varesina

Pubblichiamo in questo articolo tutte le indicazioni che ci arriveranno dai comuni della provincia sulla loro operatività, in ordine alfabetico.

VARESE

Da oggi e fino al 3 aprile gli uffici del Comune di Varese potenzieranno sistemi alternativi di relazione. Come da disposizioni del decreto alcuni sportelli verranno chiusi al pubblico e proseguiranno a fornire servizi online o previo appuntamento. Si raccomanda ai cittadini di valutare la reale urgenza dei servizi richiesti.

RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ, AUTENTICAZIONE DI FIRME E RITIRO ATTI GIUDIZIARI/ESATRI:

Solo su appuntamento da fissarsi chiamando i numeri 0332255217/0332255219

RITIRO CARTE D’IDENTITA’:

Previo contatto telefonico chiamando il numero 0332 255219, se non differibile a dopo il 3 aprile 2020

CERTIFICATI ANAGRAFICI:

Rilasciati solo a seguito di richiesta telefonica e consegna al domicilio chiamando il numero 0332 255219

Si ricorda la possibilità dell’uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000

DENUNCIA DI NASCITA

Servizio garantito

CAMBI DI RESIDENZA E CAMBI DI VIA

Solo invio a mezzo fax demografici@comune.varese.legalmail.it (0332255227) o mail (demografici@comune.varese.it) O pec (demografici@comune.varese.legalmail.it). Tutte le informazioni e la modulistica relativi ai cambi di residenza e via si possono trovare sul sito www.comune.varese.it. (Percorso: I SERVIZI/abitare a Varese/Anagrafe/Residenza e Cambi di Via o Iscrizione anagrafica cittadini comunitari). Prima dell’invio per qualsiasi precisazione chiamare i seguenti numeri 0332 255220/255439

CARTA SCONTO CARBURANTE

Richiesta solo a mezzo fax (0332255227) o mail (demografici@comune.varese.it) pec (demografici@comune.varese.legalmail.it) allegare libretto circolazione e copia carta identità

Tutte le informazioni e la modulistica per la carta sconto carburante sono anche sul sito www.comune.varese.it. Questi i passi da seguire sul sito: I SERVIZI/Ricevere un aiuto/sostegno alla persona/carta sconto carburante.

PIN / PUK CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

chiamare il numero 0332 255219 o inviare MAIL (demografici@comune.varese.it)

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Solo previo appuntamento da fissarsi al numero 0332 255217

Tutte le informazioni e la modulistica per le pubblicazioni di matrimonio sono anche sul sito www.comune.varese.it. Questi i passi da seguire sul sito: i servizi/avere una famiglia/pubblicazioni di matrimonio.

SEPARAZIONI e DIVORZI

Solo previo appuntamento da fissarsi al numero 0332 255217

Tutte le informazioni e la modulistica per le separazioni e divorzi sono sul sito www.comune.varese.it. Questi i passi da seguire sul sito: i servizi/avere una famiglia/separazione e divorzio.

MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Tutte le celebrazioni sono sospese fino al 3 aprile 2020

Per le cerimonie già fissate l’ufficio provvederà a chiamare direttamente gli interessati.

CITTADINANZE

Per i giuramenti già fissati l’ufficio provvederà a chiamare direttamente gli interessati

Gli orari per contattare gli uffici Anagrafe per i vari servizi:

UFFICI ANAGRAFE / STATO CIVILE

LUNEDI’ dalle 13.15 alle 18.00 (mattino CHIUSO) dal MARTEDI’ al VENERDI’ dalle 8.15 alle 13.10 SABATO dalle 8.15 alle 12.00

UFFICIO ELETTORALE: mail elettorale@comune.varese.it

Ogni altra attività rivolta all’utenza è rimandata al termine delle condizioni di emergenza.

SPORTELLO S.U.A.P.

Gli uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 Le pratiche potranno essere inoltrate in formato digitale attraverso la piattaforma telematica “impresainungiorno.gov.it” oppure in modalità informatica attraverso posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo “protocollo@comune.varese.legalmail.it”

Informazioni potranno essere richieste attraverso i contatti telefonici oppure via e-mail e per motivi particolari potrà essere richiesto un appuntamento:

Ufficio Commercio: Tel. 0332 – 255518-523, sportello.commercio@comune.varese.it

Ufficio Imprese: Tel. 0332 – 255505-507-508 – sportello.unico@comune.varese.it

SPORTELLO SUE – Sportello Unico per l’Edilizia

Gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE.) rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 Le pratiche potranno essere inoltrate in formato digitale attraverso la piattaforma telematica varese.cportal.it o edilizia@comune.varese.legalmail.it

Informazioni potranno essere richieste attraverso i contatti telefonici oppure via e-mail e per motivi particolari potrà essere richiesto un appuntamento: 0332 255751 – 0332 255607 – 0332 255601 o sportello.edilizia@comune.varese.it – segreteria.sue@comune.varese.it

LAVENA PONTE TRESA

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa raccomanda alla popolazione dl limitare gli spostamenti alle sole attività necessarie e indifferibili, restando il più possibile al proprio domicilio. Chi fosse impossibilitato a lasciare il domicilio per fare la spesa o per recarsi in farmacia o per altre urgenze, e non avesse familiari dl riferimento, può rivolgersi all’ufficio servizi sociali ai numeri 0332.524106 o 0332.524107

I Servizi comunali erogati all’utenza a partire dal 10 marzo 2020, ivi compreso il rilascio della carta di identità, sono erogati solo previo appuntamento telefonico.

Di seguito i recapiti:

ufficio anagrafe: 0332/524108

ufficio tecnico: 0332/524112

ufficio protocollo: 0332/524111

ufficio servizi sociali: 0332/524107

ufficio tributi: 0332/524105

ufficio polizia locale: 0332/550723

esclusivamente per le esigenze indifferibili di nascita e morte, e’ consentito l’accesso diretto.