Tutti a caccia di vitamina C contro il Coronavirus, ma è una fake news

Vitamina C esaurita in farmacia senza alcuna ragione valida. E’ questo uno delle conseguenze di una delle tante fake news che girano sui social e che ottengono l’effetto di allarmare i cittadini o convincerli, come avvenuto, che possa esserci una soluzione pratica e veloce per contrastare il virus COVID-19.

A segnalarlo è una farmacista della Valle Olona che ha notato un aumento di vendite di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici che contengono vitamina C. Il consiglio è quello di non dare credito ai numerosi messaggi vocali (soprattutto se anonimi) che stanno girando, in particolar modo nelle chat di whatsapp, che creano nei cittadini maggiore ansia e preoccupazione in un momento già difficile.