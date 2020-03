Un caso di coronavirus a Vergiate, Il sindaco invita tutti a seguire le disposizioni

Il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato ha comunicato che all’interno del comune da lui amministrato si è verificato un caso di coronavirus. Il primo cittadino ha deciso di rendere nota la notizia per trasparenza e anche per fermare le voci che si rincorrono, come sempre in questi casi.

Leorato ha specificato che del caso è stato informato dalle autorità sanitarie preposte e che Ats ha già attivato la procedura che viene seguita in questi casi e cioè quella di risalire alle persone che sono state in contatto con lui. La persona malata, invece, è stata ricoverata.

Leorato chiede ai cittadini di non allarmarsi ma di non prendere sotto gamba la situazione che era e continua ad essere seria, invitando tutti ad attenersi alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio emanato questa mattina.