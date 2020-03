Un sondaggio di Regione Lombardia sulla didattica a distanza

Regione Lombardia propone ai docenti un sondaggio dedicato alla didattica a distanza per conoscere le vostre abitudini, gli strumenti che utilizzate e l’approccio con studenti e famiglie. L’obiettivo del sondaggio è condividere le esperienze positive raccolte direttamente dai protagonisti in modo da poter diffondere, attraverso la piattaforma collaborativa Open Innovation, le best practice sul tema. Sulla piattaforma ci saranno anche suggerimenti e notizie condivisi da altri insegnanti per supportare la didattica on line e strumenti gratuiti resi disponibili dalle principali software house.

Per compilare il sondaggio bastano 5 minuti.