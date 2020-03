Uno sportello psicologico in tutte le scuole della Lombardia

«Covid-19, chiediamo il supporto psicologico in tutte le scuole della Lombardia!».

È quanto chiede l’Unione degli Studenti della Lombardia: « In questi giorni drammatici per la nostra regione, le istituzioni scolastiche non possono fare finta di nulla riguardo a quello che sta accadendo all’interno delle nostre comunità».

L’appello nasce da una lettera di una dirigente scolastica della provincia di Bergamo, colpita duramente dalla diffusione del virus:

«Scusate, ma qua si è inceppata la didattica a distanza. E’ un’ecatombe e il dolore rimane chiuso dentro le case. Siamo una delle aree più colpite dal virus Covid-19 a livello mondiale: in alcuni casi anche nostri parenti, amici o conoscenti in questi giorni sono ricoverati in ospedale o sono venuti a mancare. Confinati in casa, in molti ci sentiamo schiacciati dalla paura per il futuro, dallo stress, dall’ansia, talvolta anche dalle violenze domestiche».



«Gli sportelli psicologici – racconta Luca Redolfi dell’UdS Lombardia – purtroppo spesso non esistono o sono garantiti per pochi giorni al mese, in diversi casi senza rispettare la privacy del singolo.

Per questo incontreremo la Regione Lombardia e insieme ad altre richieste chiederemo che siano attivati il prima possibile:

1️. Lo sportello psicologico di ogni scuola dev’essere potenziato e gestito da psicologi professionisti per incontri telematici con tutte le studentesse e gli studenti che ne avessero bisogno.

2️. La programmazione di percorsi psicologici da attivare per l’intero gruppo classe, tenuti da uno psicologo professionista».