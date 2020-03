Uno sportello psicologico per vincere la paura del virus

Forse sabato scorso se le migliaia di persone ammassatesi nelle stazioni del nord Italia per scappare impaurite dai provvedimenti che le autorità stavano per prendere avessero letto il vademecum del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi avrebbero riflettuto e desistito.

Perché nei momenti di panico, uno dei fattori che gli psicologi consigliano è di continuare ad attenersi a poco ma chiare regole di comportamento, che ti salvano la vita. Ma non c’è solo questo aspetto, legato alla folla.

Esistono anche una serie di atteggiamenti che rischiano di mettere a serio rischio l’equilibrio mentale dei soggetti più esposti.

Per questo il comune di Cocquio Trevisago ha pensato di predisporre uno specifico sportello psicologico destinato a occuparsi di chi chiede aiuto. «Alleghiamo il vademecum psicologico per affrontare la paura della diffusione infettiva diffuso dall’ordine degli psicologi italiani», si legge sul sito del Comune. «Stiamo organizzando un servizio di assistenza psicologica per affrontare la paura del coronavirus. Vi preghiamo di segnalare ogni caso di parenti, amici o conoscenti che necessita supporto psicologico per affrontare la paura della diffusione da infezione virale».

Attenersi ai fatti, cioè al pericolo oggettivo. Non confondere una causa unica con un danno collaterale. Non prendere l’iniziativa di fare cose sbagliate perché assaliti dal panico ignorando invece le azioni protettive semplici e banali come evitare il contatto ravvicinato, lavarsi le mani di frequente, coprirsi naso e bocca ecc.

Sono questi alcuni dei punti legati al decalogo da seguire. Buone pratiche per tutti. A giorni, una volta completato l’iter organizzativo verranno rese note anche le modalità di accesso a questo servizio.