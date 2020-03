Valveddasca, cimiteri senza lamapde votive, Passera: “Ecco il servizio”

I cimiteri della Valveddasca sono senza lampade votive e il sindaco Fabio Passera prende provvedimenti. «Nella mia lunga esperienza amministrativa, ho capito che se c’è un luogo “sensibile” per eccellenza, questo è il cimitero. La gente è spesso disposta a passare sopra a tante cose, ma quando si parla di tombe o loculi, i discorsi si fanno improvvisamente seri.», spiega nell’introduzione di un lungo post di Facebook pubblicato sulla sua pagina. Così ha chiamato una azienda e ha messo a disposizione dei cittadini un servizio per chiedere l’installazione delle lampade votive, per chi ne fa richiesta.

«Tra le mille eredità ricevute in Veddasca, una riguardava l’assenza del servizio di lampade votive in tutti e cinque i cimiteri (Cadero, Graglio, Armio, Lozzo e Biegno). Abbiamo cercato di arrivare anche qua, assegnando l’ampliamento del servizio alla Ditta che già lo svolge nei quattro camposanti dell’ex Comune di Maccagno. Senza spesa alcuna per il Comune e un canone davvero moderato per gli utenti. Partiremo da Cadero e da Armio, con l’impegno però di arrivare ovunque. Raccogliamo le adesioni fin da subito attraverso la mia preziosa Consigliera comunale Mara Piazza, ma anche attraverso a tutti i nostri altrettanto importanti rappresentanti del Municipio di Veddasca, dal Prosindaco ai Consultori. Ci metteremo qualche mese, ma intanto anche questo servizio ha preso il via. La gente questo si aspetta da noi: essere in grado di rispondere alle loro esigenze, ai loro bisogni. Noi ci proviamo, con lo sguardo dritto alla meta».

Coloro che sono interessati al servizio possono contattare il numero 0382/472128 o inviando una mail a Carolina.pietra@tin.it, indicando il proprio nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono al quale essere contattati.