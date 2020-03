Varano Borghi, nuove limitazioni agli spostamenti: addio a passeggiate e corse nel parco

Un giro di vite per limitare gli spostamenti. È quello che il Comune di Varano Borghi ha stabilito con un’ordinanza venerdì 20 marzo col fine di arginare sempre più il rischio di diffusione del Coronavirus. Le misure imposte rimarranno valide fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Niente più passeggiate, neppure con animali di compagnia, e attività sportive all’aperto su tutto il territorio comunale. Il documento firmato dal sindaco Maurizio Volpi consente tali attività solamente nei 200 metri circostanti alla propria abitazione, a condizione che a casa non si disponga di un giardino. La possibilità di spostarsi per recarsi al lavoro, a casa, o per motivi di salute è garantita, ma comunque rimangono vietati gli assembramenti.

L’ordinanza stabilisce anche la chiusura dei parchi, de giardini e di tutte le aree verdi comunali recintate e con cancelli d’accesso. È vietato utilizzare anche le panchine in tutte le aree pubbliche. Allo stesso modo l’amministrazione ha ordinato la chiusura del cimitero.