Variazioni dei turni di aprile delle farmacie

L’Ordine dei farmacisti comunica le variazioni dei turni previsti per per il mese di aprile nell’area di Gallarate e Busto Arsizio

CAMBI TURNO

MARTEDI’ 31 MARZO 2020 sarà di turno

Farmacia PRANDI di GALLARATE, Piazza Libertà 7 – tel. 0331-793068

(anziché Farmacia SENNA di GALLARATE)

SABATO 4 APRILE 2020 sarà di turno

Farmacia CARMELLINO di BUSTO ARSIZIO, Via XX Settembre 1 – tel. 0331-631027

(anziché Farmacia SANT’EUSEBIO di BUSTO ARSIZIO)

MARTEDI’ 7 APRILE 2020 sarà di turno

Farmacia SENNA di GALLARATE, Via Mazzini 19 – tel. 0331-793153

(anziché Farmacia PRANDI di GALLARATE)

DOMENICA 12 APRILE 2020 sarà di turno di APPOGGIO

Farmacia Dr. E. MAZZUCCHELLI di BUSTO ARSIZIO, Via Cavallotti 4 – tel. 0331-633431

(anziché Farmacia SANT’EUSEBIO di BUSTO ARSIZIO)

GIOVEDI’ 16 APRILE 2020 sarà di turno

Farmacia DELLA MAGANA di CASSANO MAGNAGO, Via G. Mazzel 10/B – tel. 0331-1460200

(anziché Farmacia CRIVELLI di CASSANO MAGNAGO)

SABATO 18 APRILE 2020 sarà di turno

Farmacia CRIVELLI di CASSANO MAGNAGO, Via P. Nenni 7 – tel. 0331-280042

(anziché Farmacia DELLA MAGANA di CASSANO MAGNAGO)