Via ai lavori per nuova piazza di Albizzate: si comincia dalla demolizione del muro

La pioggia ha fermato il primo giorno di cantiere ma da martedì 3 marzo il cantiere per i lavori di riqualificazione della piazza di Albizzate è diventato pienamente operativo.

Galleria fotografica Via ai lavori per la nuova piazza di Albizzate 4 di 11

Le ruspe hanno cominciato ad intervenire proprio dall’opera che meno aveva convinto nell’ultimo intervento fatto sulla piazza: il grosso muro che divide lo spazio pubblico con l’oratorio della parrocchia. Un muro frutto del compromesso che si riuscì a raggiungere allora ma che adesso è pronto a far spazio ad una gradinata che rimette in collegamento i due ambienti.

I lavori sono partiti paradossalmente dal lotto numero 3 ma i fondi disponibili avevano convinto l’amministrazione comunale a dare il via per partire il primo possibile. Questo lotto di intervento prevede di mettere mano alla parte superiore della piazza con l’abbattimento del muro e il rifacimento degli arredi. Tra le opere di costruzione ci saranno la scalinata con la rete divisoria, le fontane a getto, il monumento degli alpini e la riqualificazione degli spazi verdi.

Nell’ultimo consiglio comunale sono stati invece garantiti i capitoli di finanziamento per i lotti 1 e 2 (che intervengono su tutto il resto della piazza) e che saranno coperti per 250mila euro con un mutuo e per 90mila attraverso le risorse previste da una convenzione con un’azienda del territorio.

«Adesso ci saranno una decina di giorni di lavori per procedere a tutte le demolizioni – spiega il sindaco Mirko Zorzo -, poi inizieranno le opere di costruzione. Auspichiamo di poter partire in autunno con i cantiere dei primi due lotti per procedere a cavallo dell’anno con l’inaugurazione».