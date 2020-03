Viaggio negli Stati Uniti: che cos’è e come si ottiene l’autorizzazione ESTA

Chi organizza un viaggio negli Stati Uniti deve necessariamente cercare tutte le informazioni utili per partire in tranquillità e senza problemi. I documenti sono molto importanti, è impossibile partire senza aver ottenuto tutti i documenti fondamentali per poter soggiornare in USA.

I documenti necessari per visitare gli Stati Uniti cambiano a seconda della nazionalità del viaggiatore e del motivo del soggiorno, per questo necessario informarsi con molto anticipo sui documenti viaggio USA e fare richiesta per ottenere tutte le autorizzazioni prima della partenza.

Il visto, documento storico per entrare negli Stati Uniti, non è sempre necessario. Tra i documenti da richiedere prima di partire per gli Stati Uniti, infatti, troviamo l’autorizzazione ESTA.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) è un sistema elettronico online sviluppato dal Governo degli Stati Uniti nel 2009 che ha lo scopo di esaminare i viaggiatori internazionali che desiderano soggiornare negli USA. Tutti i cittadini dei Paesi affiliati all’ESTA possono richiedere il documento online: anche l’Italia è presente tra i paesi affiliati.

Che cos’è l’ESTA e come richiederla

L’autorizzazione ESTA è un sistema che rientra nel progetto Visa Waiver Program (VWP), ovvero il programma di viaggio senza visto del Governo USA.

l’ESTA per gli Stati Uniti consente di poter entrare nei Paesi statunitensi senza dover richiedere un visto.

L’autorizzazione al viaggio senza visto è prevista solo per alcuni viaggiatori che rispettano determinati requisiti, primo fra tutti è essere cittadini di un paese affiliato, seguono i motivi del viaggio (turismo o affari) e la durata inferiore ai 90 giorni.

I Paesi affiliati al Visa Waiver Program sono:

Andorra, Australia, Austria;

Belgio, Brunei;

Cile, Corea del Sud;

Danimarca;

Estonia;

Finlandia, Francia;

Germania, Grecia, Giappone;

Islanda, Irlanda, Italia;

Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo;

Nuova Zelanda, Norvegia;

Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco;

Repubblica Ceca, Repubblica di Malta, Regno Unito;

San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera;

Taiwan;

Ungheria

Come ottenere l’ESTA

Tutti i cittadini dei paesi elencati devono essere in possesso di un passaporto elettronico per poter usufruire dell’ESTA.

È possibile ottenere l’ESTA compilando il modulo presente sito del Governo statunitense o attraverso il sito online autorizzato del paese di provenienza. Il costo per la richiesta dell’autorizzazione ESTA è di circa 14 dollari, da pagare con carta di credito o PayPal.

La validità dell’autorizzazione ESTA è di due anni e fa riferimento alla scadenza del passaporto. In tutto il periodo di validità dell’autorizzazione è possibile viaggiare più volte da e verso gli USA, successivamente è possibile procedere con il rinnovo.

Coronavirus: blocco dei viaggi dall’Europa

Il nuovo Coronavirus si è insediato in tutto il mondo, provocando danni al sistema sanitario di molti paesi e anche all’economia. Dopo la Cina, l’epidemia si è diffusa rapidamente in tutta l’Europa e anche in America, per questo motivo il Presidente Donald Trump ha deciso di sospendere per 30 giorni tutti i viaggi provenienti dall’Europa.

La sospensione delle tratte dall’Europa non riguarda i cargo commerciali e potrebbe variare in base all’andamento del nuovo Coronavirus, ormai trasformato in pandemia e presente in tutto il mondo.

Tutti i cittadini italiani attualmente in America devono rispettare le regole istituite dal Governo degli Stati Uniti e, per situazioni di emergenza e necessità, possono contattare la farnesina e chiedere informazioni sull’eventuale rientro in Italia.