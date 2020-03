Videochiamate dalla corsia per far arrivare l’affetto dei famigliari

Luigi (il nome è di fantasia) è un infermiere dell’Ospedale di Cremona.

Probabilmente, mentre svolgeva il suo lavoro il Coronavirus lo ha raggiunto, colpendolo duramente.

Dagli inizi di marzo è ricoverato nella Terapia Intensiva Generale dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato trasportato subito dopo essere stato intubato. Tre settimane di ventilazione artificiale, mantenuto sedato, in cui il suo organismo ha combattuto aspramente contro un nemico micidiale. E’ stato anche necessario ricorrere alla tracheotomia per proseguire con il supporto respiratorio.

A sostenerlo in questa guerra, il personale medico e infermieristico del reparto e, a distanza, la moglie, lei pure infermiera a Cremona.

Accanto a lui, un altro paziente, Fabio (sempre nome di fantasia), di Crema, anche lui ricoverato dall’inizio di marzo, anche lui intubato e tracheotomizzato.

La guerra, Luigi e Fabio la stanno ancora combattendo, ma i medici ritengono che il peggio sia passato e che ne usciranno vincitori.

La bella notizia è stata data telefonicamente ai famigliari con cui viene mantenuto un contatto quotidiano, ma agli infermieri del reparto è sembrato troppo poco. Hanno così organizzato una videochiamata con uno dei loro cellulari, opportunamente protetto in una busta di plastica. Né Luigi, né Fabio hanno potuto parlare, ma hanno comunque visto i propri cari e, a gesti, sono riusciti a rassicurarli. Partecipi di questo emozionante incontro, gli infermieri, commossi nel constatare il grande effetto del loro piccolo, generoso, gesto.

Proprio in questi giorni, nella Terapia Intensiva Generale dell’Ospedale di Circolo e in altri reparti stanno arrivando i primi tablet che sono stati donati all’ASST dei Sette Laghi: sarà così più facile organizzare questi momenti che sono a tutti gli effetti parte integrante del percorso di cura.

È aperta una raccolta fondi per sostenere la Sette Laghi. Donazioni in denaro e materiali

Chi vuole sostenerci, anche con un piccolo contributo, in questa situazione di emergenza, può aiutarci facendo un bonifico intestato a:

ASST Sette Laghi

Iban IT75 O030 6910 8101 0000 0046 111

Bic BCITITMMXXX (se richiesto)

Nella causale va indicata la dicitura “Donazione Covid-19”

ATTENZIONE: nel codice IBAN, dopo IT75 c’è una O di Otranto, seguita da uno zero.

Per le donazioni di beni (in particolare, dispositivi di protezione e tecnologie) è invece necessario inviare una proposta via mail a:

uvad@asst-settelaghi.it

Per informazioni telefonare a: 0332.278.043 – 0332.393.197 oppure 338.6143504 (Ing. Giovanni Poggialini).