Vigili del fuoco volontari, 1 milione a 50 organizzazioni territoriali

Con Decreto del dirigente della Struttura Gestione delle Emergenze del 28 febbraio 2020 è stato approvato l’elenco con l’assegnazione dei contributi alle Associazioni di promozione sociale (Aps), e alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale.

L’assessore: miglioriamo le dotazioni

“Sono oltremodo soddisfatto di aver contribuito anche quest’anno a migliorare le dotazioni dei nostri Vigili del fuoco volontari – ha dichiarato l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni -. Con questo stanziamento infatti, che si aggiunge ai 950.000 erogati lo scorso anno, ai 700.000 del 2018 e ai 500.000 euro del 2017, Regione Lombardia raggiunge la cifra di 3,15 milioni di euro di contributi a sostegno delle attività dei distaccamenti dei volontari, del rinnovo parco mezzi e delle dotazioni tecniche utilizzate negli interventi di soccorso tecnico urgente”.

Volontari patrimonio unico in regione

“Regione Lombardia ha particolarmente a cuore i suoi pompieri volontari, che possono vantare una presenza capillare sul territorio unita a una conoscenza approfondita delle zone dove operano – ha aggiunto Foroni – Ecco perché li consideriamo un patrimonio unico ed irrinunciabile per rispondere nel migliore dei modi alle emergenze. Ancora una volta, sostenendo l’acquisto di nuove dotazioni, abbiamo contribuito a migliorarne la qualità e la tempestività negli interventi di soccorso urgente, a salvaguardia dell’incolumità di tutti i cittadini”.

Dalle 53 organizzazioni o associazioni, regolarmente iscritte nell’elenco regionale, sono pervenute 50 domande di contributo (alcune Onlus/Aps rappresentano più distaccamenti). Sono 107 i progetti finanziati entro il limite massimo stabilito dal bando per ogni progetto, pari a 25.000 euro.

I contributi in dettaglio

“Il contributo assegnato – ha spiegato Foroni – permetterà ai distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di realizzare interventi strutturali e impiantistici e di sicurezza operativa del personale, indispensabili per lo svolgimento delle mansioni attribuite, quali ad esempio la realizzazione e conseguente manutenzione della torre esercitativa, l’automazione del cancello carraio e delle sbarre di accesso, la sistemazione delle aree ricovero automezzi, e dei locali anche con il recupero di spazi per le attività”.

Di seguito, l’elenco dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari che hanno beneficiato del contributo regionale:

– Bergamo (3), 59.056 euro;

Associazione Amici dei Pompieri di Lovere (Lovere) 9.056,73 euro

Amici dei Pompieri Romano di Lombardia (Romano di Lombardia) 25.000,00 euro

Amici dei Pompieri di Treviglio (Treviglio) 25.000,00 euro

– Brescia (16), 325.072 euro;

Amici Vigili Del Fuoco Bagolino (Bagolino) 19.098,22 euro

Pompier de Brè (Breno) 18.800,82 euro

Associazione Amici Vigili del Fuoco di Chiari (Chiari) 23.633,84 euro

Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Darfo (Darfo Boario Terme) 3.028,28 euro

Amici dei Vigili del Fuoco Volontari Onlus (Desenzano del Garda) 19.730,18 euro

Associazione Amici Vigili del Fuoco di Edolo 1890 (Edolo) 24.485,94 euro

Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Lumezzane (Lumezzane) 21.516,97 euro

Associazione Amici dei Pompieri di Orzinuovi (Orzinuovi) 27.439,43 euro

Sostenitori Vigili del Fuoco delle Colline Bresciane Orientali (Paitone) 22.543,16 euro

Associazione Pompieri di Palazzolo sull’Oglio 1883 – (Palazzolo sull’Oglio) 21.089,58 euro

Amici Dei Vigili Del Fuoco Volontari Del Sebino (Sale Marasino) 22.368,40 euro

Associazione Sostenitori Vigili Del Fuoco Volontari (Cunettone di Salò) 21.020,60 euro

Amici Dei Vigili Del Fuoco Volontari di Salò (Salò) 5.917,00 euro

Associazione Amici Dei Vigili Del Fuoco di Verolanuova (Verolanuova) 24.400,00 euro

Amici Dei Vigili Del Fuoco Vestone (Vestone) 25.000,00 euro

Ass. di Promoz. Sociale “Amici Vv. Ff. Volontari” di Vezza d’Oglio (Vezza d’Oglio) 25.000,00 euro

– Como (7), 137.753 euro;

Amici dei Pompieri di Appiano Gentile A.P.S. (Appiano Gentile) 24.583,00 euro

Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus (Cantù) 3.464,80 euro

Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus (Canzo) 21.276,80 euro

Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus (Dongo) 25.000,00 euro

Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus (Lomazzo) 19.690,80 euro

Pompieri Valle Intelvi Aps (Valle Intelvi) 19.704,07 euro

Amici dei Pompieri Gruppo Santa Barbara Onlus (Erba) 24.034,00 euro

– Cremona (1), 24.472 euro;

Ass. diVolontariato Vigili Del Fuoco Volontari di Piadena Drizzona Odv (Piadena Drizzona) 24.472 euro

– Lecco (2), 41.197 euro;

Amis di Pumpier de Meraa (Merate) 21.197,86 euro

Associazione Amici dei Pompieri di Valmadrera Onlus (Valmadrera) 20.000,00 euro

– Lodi (1), 27.673 euro;

Amici dei Pompieri di Sant’Angelo Lodigiano (Sant’Angelo Lodigiano) 27.673 euro

– Milano (6), 135.791 euro;

Associazione Amici Vigili Del Fuoco di Abbiategrasso (Abbiategrasso) 22.246,70 euro

Amici dei Pompieri Volontari di Corbetta O.D.V. (Corbetta) 16.470,00 euro

Amici dei Pompieri di Garbagnate Onlus (Garbagnate Milanese) 24.970,00 euro

Associazione Amici Dei Pompieri di Inveruno Onlus (Inveruno) 23.404,36 euro

Vigilfuocomagenta (Magenta) 25.312,56 euro

Associazione Amici dei Pompieri Volontari di Melegnano (Melegnano) 23.387,40 euro

– Monza e Brianza (5), 83.876 euro;

Associazione Amici dei Pompieri di Carate Brianza – Onlus (Carate Brianza) 5.718,14 euro

Associazione Volontariato Amici Pompieri Lazzate (Lazzate) 24.932,65 euro

Associazione Amici dei Pompieri di Lissone Onlus (Lissone) 23.790,00 euro

Associazione Volontaria Amici Pompieri Seregno (Seregno) 14.435,50 euro

Associazione Amici dei Pompieri di Vimercate Onlus (Vimercate) 14.999,90 euro

– Pavia (4), 71.419 euro;

Iostoconipompieri Aps (Garlasco) 25.822,32 euro

Associazione 115 Amici dei Pompieri Lomellina Sud Onlus (Mede) 19.452,88 euro

Gruppo Amici Volontari Vigili del Fuoco Onlus (Mortara) 17.055,60 euro

A.G.A.P. Onlus (Robbio) 9.089,00 euro

– Sondrio (3), 61.315 euro;

Associazione Pompieri di Aprica (Aprica) 24.034,00 euro

Pompieri Volontari di Campodolcino (Campodolcino) 27.389,00 euro

Associazione Vigili Del Fuoco Volontari di Chiesa In Valmalenco (Chiesa In Valmalenco) 9.892,80 euro

– Varese (2), 32.370 euro.

Associazione Amici Pompieri Volontari Gallarate (Gallarate) 12.370,80 euro

Associazione Vv.F. Volontari Laveno Mombello (Mombello) 20.000 euro

Complessivamente 50 organizzazioni, per un totale di 1.000.000 euro

Come previsto dal decreto di assegnazione del contributo le Onlus/Aps dovranno trasmettere la rendicontazione delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2020.